Нижегородцы просят перевести время на час вперед

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-15T14:56:55+03:00

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Жители Нижегородской области создали на сайте "Российской общественной инициативы" петицию, в которой просят перевести регион из часового пояса UTC+3 в UTC+4. Благодаря этому время будет переведено на один час вперед.

В своем обращении жители региона жалуются, что с 2011 года, когда вся страна перешла на постоянное «зимнее» время часового пояса UTC+3, им стало не хватать солнечного света. Так, в зимнее время Солнце заходит уже после 15 часов, а в летнее встает слишком рано, когда все еще спят – в 3 часа ночи.

По мнению авторов петиции, из-за этого наибольшее количество так называемых "активных" часов граждан проходят в темноте, что является причиной ухудшения проблем со здоровьем, возрастанием количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах и преступлений, а также депрессии.

- С 2014 года мы каждый год теряем 214 часов светлого вечернего времени. Мы не хотим спать при солнечном свете, а бодрствовать в темноте. Нам и нашим детям нужно Солнце! Текущий пояс UTC+3 не подходит для Нижегородской области, - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия перешла на постоянное "зимнее" время в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU