Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-15T13:49:50+03:00

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Полиция разыскивает двух снявших порчу с пенсионерки мошенниц.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в начале октября текущего года в полицию поступило обращение от 78-летней женщины, которая стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, к ней домой пришли две незнакомые ранее женщины и убедили ее провести ритуал по снятию порчи. Стоимость своей услуги гостьи оценили в 430 тысяч рублей. Пожилая женщина, находясь в растерянном состоянии, отдала им накопленные 80 тысяч рублей и пять тысяч евро. В полицию она обратилась только после беседы со своими родственниками.

По факту случившегося полицией было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Преступники объявлены в розыск.

ГУ МВД призывает нижегородцев не продолжать разговоры с людьми, когда речь заходит о мистических заболеваниях, и, разумеется, не заключать с ними никаких финансовых сделок.

Как сообщалось ранее, мошенники оставляют пенсионеров без сбережений, представляясь сотрудниками госучреждений в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU