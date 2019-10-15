Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
Полиция разыскивает двух снявших порчу с пенсионерки мошенниц.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в начале октября текущего года в полицию поступило обращение от 78-летней женщины, которая стала жертвой мошенников.
По словам потерпевшей, к ней домой пришли две незнакомые ранее женщины и убедили ее провести ритуал по снятию порчи. Стоимость своей услуги гостьи оценили в 430 тысяч рублей. Пожилая женщина, находясь в растерянном состоянии, отдала им накопленные 80 тысяч рублей и пять тысяч евро. В полицию она обратилась только после беседы со своими родственниками.
По факту случившегося полицией было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Преступники объявлены в розыск.
ГУ МВД призывает нижегородцев не продолжать разговоры с людьми, когда речь заходит о мистических заболеваниях, и, разумеется, не заключать с ними никаких финансовых сделок.
Как сообщалось ранее, мошенники оставляют пенсионеров без сбережений, представляясь сотрудниками госучреждений в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU