2019-10-15T12:35:34+03:00
Общество

ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными

Предприятие делило крупные контракты на более мелкие во избежание торгов
Валентин ШАРИКОВ
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) признало муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (МКУ «ГлавУКС») виновным в заключении антиконкурентных соглашений с семью подрядчиками.

Как пояснили в Управлении, в период 2017 по 2018 года МКУ «ГлавУКС» разделила превышающие 100 тысяч рублей контракты по проведению работ, поставке и оказанию услуг на более мелкие и заключила их без проведения предварительных торгов для снижения цены со следующими компаниями: ООО «Ассоциация», ООО «Линия», ООО «Элит-Альянс», ООО «Оптснаб», ООО «Офислайн», ООО «Комус-Приволжье», ООО «Промрезерв».

Таким образом, другие предприятия не смогли побороться за право проведения ремонтных работ в «ДОУ в ЖК Зенит», ФОКе «Приокском», МДОУ №28, МБДОУ «Детском саду №60», школе №168, благоустройстве территории Нижне-Волжской набережной и реконструкции театра «Вера».

МКУ «ГлавУКС» и остальные семь компаний получили предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Напомним, ранее УФАС признало нижегородский ЕЦМЗ виновным в сговоре с поставщиками продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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