Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-15T11:48:18+03:00

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Электронные посадочные талоны начали действовать в нижегородском аэропорту «Стригино».

Как сообщили в пресс-службе воздушного причала, для того, чтобы воспользоваться новой опцией обслуживания, нужно предварительно получить электронный билет на рейс, пройдя онлайн регистрацию. В случае перевоза багажа, его нужно сдать на стойку регистрации.

Электронный талон будет содержать не только имя и фамилию пассажира, но и следующие данные: номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту самолета.

В «Стригино» подчеркивают, что данная услуга должна быть обязательно подтверждена той авиакомпанией, которая выполняет рейс.

Кроме того, при желании можно оформить посадочный талон и в бумажной виде, обратившись для этого на стойку регистрации или воспользовавшись киоском самостоятельной регистрации в аэропорту.

Напомним, что прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU