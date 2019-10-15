Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-15T11:36:36+03:00

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Акция «Будь уверен! Будь здоров!» прошла в девяти регионах Приволжского федерального округа в рамках декады пожилого человека. В течение десяти дней сотрудники центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта проверяли корректность работы тонометров артериального давления, которые находятся в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, а также тех устройств, которые находятся на руках у населения. Акция прошла в Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Мордовской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в Республиках Чувашия и Марий Эл.

- Каждый из центров в течение года проводят ряд мероприятий для ветеранов ЦСМ. В рамках декады пожилого человека также состоялись встречи с ними, организованы концерты и чаепития. В этом году принято решение провести социальную акцию для всех граждан пожилого возраста. В результате проверено 739 тонометров артериального давления, - сообщил специальный представитель Руководителя Росстандарта в ПФО, директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов. - В одних регионах специалисты проводили проверку средств измерений на выставках «Старшее поколение», в других приглашали ветеранов в ЦСМ.

В Нижегородской области акция состоялась в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Метрологи посетили социальные учреждения Нижнего Новгорода и семи городов и районных центров Нижегородской области. С помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления, проверялась корректность работы устройств, которые ежедневно используются медперсоналом этих учреждений, почтенные ветераны принесли и свои личные приборы. В Нижегородской области проверен 271 тонометр.

На приборах, которые успешно прошли проверку, были наклеены специальные наклейки «Я - точный!». Все участники акции получили памятки о том, как правильно измерять давление в домашних условиях.

- Подобные акции лишний раз напоминают людям, особенно пожилого возраста: средства измерения, которыми они пользуются ежедневно, нужно периодически проверять на погрешность измерений, - подводит итоги акции Денис Миронов. - Неисправность прибора может дать неверное представление о состоянии здоровья человека.

ИСТОЧНИК KP.RU