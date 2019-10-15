2019-10-15T11:29:07+03:00
Происшествия

Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл

Мужчина решил, что потерпевший причастен к обороту наркотиков
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородца подозревают в похищении жителя Республики Марий Эл.

По версии регионального СУ СК РФ, 4 октября текущего года 33-летнийжитель послека Неклюдово городского округа БОР напал, избил и вывез в погреб сарая 19-летнего уроженца Республики Марий Эл.

В сообщении говорится, что потерпевший провел в погребе около суток, после чего ему удалось выбраться и обратиться за помощью к местным жителям. Молодому человеку была оказана медицинская помощь.

По версии подозреваемого, причиной его преступных действий стало подозрение о том, что житель Марий Эл может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилие», расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, что трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека с применением насилия и в вымогательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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