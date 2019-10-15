2019-10-15T10:50:46+03:00
Общество

Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября

Ограничения связаны с проведением хоккейного матча
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Улицу Лоскутова частично перекроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16 и 19 октября.

Как сообщили в городской администрации со ссылкой на департамент транспорта, движение автотранспорта будет ограничено с 7.00 до 21.00 16 октября и с 7.00 до 19.00 18 октября на участке улицы Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

- Причиной вводимых ограничений станет проведение хоккейного матча, - уточнили в пресс-службе.

В городском департаменте транспорта напомнили, что водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 12 октября введено временное ограничение движения на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Из-за проведения ремонтных, а также восстановительных работ на инженерных сетях проехать нельзя по участку возле домов №33 и №26. Работы продлятся до 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух нижегородских полицейских задержали за превышение полномочий
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»
Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов
Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл
Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября