Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября
Улицу Лоскутова частично перекроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 16 и 19 октября.
Как сообщили в городской администрации со ссылкой на департамент транспорта, движение автотранспорта будет ограничено с 7.00 до 21.00 16 октября и с 7.00 до 19.00 18 октября на участке улицы Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова.
- Причиной вводимых ограничений станет проведение хоккейного матча, - уточнили в пресс-службе.
В городском департаменте транспорта напомнили, что водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что с 12 октября введено временное ограничение движения на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Из-за проведения ремонтных, а также восстановительных работ на инженерных сетях проехать нельзя по участку возле домов №33 и №26. Работы продлятся до 11 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU