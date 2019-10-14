2019-10-14T18:03:05+03:00
Общество

В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»

Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних
Валентин ШАРИКОВ
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В Нижегородской области проводится II этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГУ МВД РФ, главной целью мероприятия является предупреждение наркомании среди детей и подростков, вовлечения их в преступную деятельность, а также осведомление населения о вреде употребления наркотических средств.

В ходе операции будет проведен рейд по домам детей из стоящих на учете асоциальных семей, которые входят в так называемую «группу риска». Кроме того, правоохранители проверят различные культурно-досуговые и развлекательные места массового скопления подростков с целью выявления преступников, которые могут предложить им употребить наркотики.

При содействии правительства Нижегородской области полицией будут также проведены разъяснительные беседы с учащимися школ и их родителями – им расскажут не только о вреде употребления наркотических средств, но и о предусмотренной законодательством ответственности за это.

- ГУ МВД просит жителей Нижегородской области проявить свою гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах наркопреступлений по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 02, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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