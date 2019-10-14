СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-14T16:28:14+03:00

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Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в ночь на 13 октября водитель BMW, не справившись с управлением, съехал с дороги и опрокинулся на две стоящие у обочины машины: ВАЗ 2101 и Mercedes Benz на улице Санаторной.

В результате дорожно-транспортного происшествия легкие травмы получили пассажиры BMW - две девушки 1996 и 1993 рождения, а также мужчина 1990 года рождения. Водитель автомобиля был госпитализирован с закрытым компрессионным переломом позвоночника и ушибленными травмами руки.

Напомним, что два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде 26 сентября. Тогда 26-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» со стажем восемь лет не выдержал дистанцию на дороге и столкнулся с автомобилями «Лада Калина», «Ниссан Жук» и «Хонда Цивик»

ИСТОЧНИК KP.RU