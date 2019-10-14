Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-14T14:27:02+03:00

В пострадавшей от пожара квартире женщина жила со своим несовершеннолетним ребенком

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Жившая с 2014 года в сгоревшей квартире с несовершеннолетним ребенком жительница Выксы наконец-то получит жилье.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, после произошедшего пять лет назад пожара жилая площадь женщины оказалась непригодна к жилью и была признана местной администрацией не подлежащей к восстановлению. Только через год после произошедшего потерпевшая была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилья.

В ведомстве уточнили, что, согласно Жилищному кодексу РФ, гражданам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания и реконструкции, жилье должно предоставляться вне очереди по договору социального найма.

Выксунский городской суд рассмотрел прокурорское обращение, направленное в интересах попавшей в беду женщины, и вынес решение о предоставление ей жилого помещения по договору социального найма. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что прокуратура наказала Пенсионный фонд за медлительность в Выксе.

ИСТОЧНИК KP.RU