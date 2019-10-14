Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-14T12:49:10+03:00

Самые крупные скопления мусора были обнаружены улицах Усилова, Воровского и Овражной

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13 несанкционированных свалок было убрано в Нижегородском районе.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, с данных площадок было собрано более тысячи кубометров мусора. Самые крупные свалки ликвидировали на улицах Усилова, Воровского, Овражной и улице Дальней.

В список убранных территорий вошли также точки на улицах Гоголя, Ямской, Ильинской, Горького, Большой Перекрестной, Онежской и переулоке Онежском.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, перечень незаконных свалок ликвидации формируется на основе сообщений от жителей города.

Напомним, что в Нижегородской области заработало мобильное приложение «Экологический инспектор». Оно помогает оперативно бороться с замеченными нижегородцами экологическими проблемами, например, свалками – нужно только сфотографировать ее и отправить через приложение волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU