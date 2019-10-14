Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-14T11:51:32+03:00

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Почти 40 килограммов клюквы и личное имущество украли у пенсионерки в Нижегородской области.

По данным регионального ГУ МВД РФ, 11 октября 2019 года 66-летняя жительница деревни Черново Воскресенского района сообщила, что из ее дома пропали электрический чайник, одежда, мобильный телефон, 39 килограммов клюквы и другие продукты питания. Размер ущерба составил 13 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража». В совершении преступления подозреваются 58-летняя и 19-летняя женщины деревни Попово – сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Украденное имущество у преступниц изъято и в скором времени будет возвращено пожилой женщине.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области осужден 27-летний житель Ковернинского района, который угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным.

ИСТОЧНИК KP.RU