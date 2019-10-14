Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Житель Сарова вырастил в теплице на своем дачном участке 35 кустов конопли.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области, полицией были обнаружены и изъяты содержащие наркотические вещества растения, которые культивировал на своем приусадебном участке 33-летний саровчанин.
По данном факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в отношение мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, что ранее нижегородские полицейские задержали прямо на месте преступления двух 20-летних девушек, которые делали закладки наркотиков. При обыске в их квартирах также нашли 171 пакетик с наркотическими средствами. Отмечалось, что одна из задержанных работала в детском саду.
ИСТОЧНИК KP.RU