2019-10-14T11:31:31+03:00
Происшествия

Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли

Растения, содержащие наркотические вещества, изъяты полицией
Валентин ШАРИКОВ
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Житель Сарова вырастил в теплице на своем дачном участке 35 кустов конопли.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Нижегородской области, полицией были обнаружены и изъяты содержащие наркотические вещества растения, которые культивировал на своем приусадебном участке 33-летний саровчанин.

По данном факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в отношение мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что ранее нижегородские полицейские задержали прямо на месте преступления двух 20-летних девушек, которые делали закладки наркотиков. При обыске в их квартирах также нашли 171 пакетик с наркотическими средствами. Отмечалось, что одна из задержанных работала в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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