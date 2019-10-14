Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-14T10:13:58+03:00

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Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте городского Управления ГО ЧС, в понедельник, 14 октября, с 13.00 до 16.00 без света останутся жители домов №8 и №10 на проспекте Молодежный и дома №5 на проспекте Ильича в Автозаводском районе, а также домов №10 и №12 на улице Заярская в Совестком районе.

Причиной отключения электроснабжения станут запланированные на сегодня ремонтные работы на системах жилищно-коммунального хозяйства в указанных жилых домах.

Напомним, что после одного из сильнейших ураганов, который прошел в Нижегородской области, без света оставались около 170 тысяч человек в 63 населенных пунктах. Тогда сильные порывы ветра доходили до 30 метров в секунду и оборвали провода в самых разных частях региона, в том числе в Нижнем Новгороде. После двух суток напряженной работы электроснабжение в регионе было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU