Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-14T11:11:07+03:00

В момент угона мужчина уже был нетрезв

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В Нижегородской области за угон автомобиля осужден 27-летний житель Ковернинского района.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в сентябре текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил приобрести еще алкогольных напитков, для чего сел за руль автомобиля «Хендэ Гетц» своей матери.

В ведомстве добавили, что женщина оставила транспортное средство припаркованным у своего дома, запретив сыну брать его. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее уже брал эту машину без проса и был уведомлен матерью, что делать этого ему больше нельзя.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Угон». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ранее судимому преступнику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии поселения, учитывая его не отбытые наказания.

Напомним, что угон автомобиля 19-летним юношей был раскрыт полицейские в Нижегородской области. Ущерб от действий злоумышленника составил 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU