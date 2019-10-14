СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-14T09:03:02+03:00

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В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября.

Температура воздуха составит +10..+11 днем и +9..+13 ночью в понедельник, 14 октября. Весь день ожидается небольшой дождь, влажность воздуха -76%. Скорость западного ветра будет равна 5,4 м/с, атмосферное давление – 754 мм ртутного столба.

Столбики термометров опустятся до +6…+7 в дневные часы +1..+3 ночью во вторник,15 октября. Скорость северо-западного ветра составит 5,3 м/с, атмосферное давление слегка понизится – до 753 мм ртутного столба. Пройдут осадки в виде небольшого дождя, влажность воздуха – 79%.

Пасмурно будет в Нижнем Новгороде в среду, 16 октября. Днем до +5..+6, ночью до +5. Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба, а вот скорость западного ветра, наоборот, снизится – до 1,3 м/с. Влажность воздуха будет держаться в районе 71%.

Воздух прогреется до +10..+11 в днем и +5..+6 ночью в четверг, 17 октября. Синоптики обещают весь день небольшой дождь и высокую влажность воздуха – 74%. Атмосферное давление понизится до 751 мм ртутного столба, скорость юго-западного ветра будет равна 4,2 м/с.

Температура воздуха составит +4 в дневные часы и +1 ночью в пятницу, 18 октября. Ветер сменит свое направление на северное со скоростью 2,5 м/с, атмосферное давление поднимется до 756 мм ртутного столба. Осадков не ожидается, влажность воздуха - 74%.

ИСТОЧНИК KP.RU