2019-10-13T23:19:38+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завершился первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу

После него в городе останется скейтпарк мирового уровня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде в период с 10 по 12 октября в ФОКе «Мещерский» прошел первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Специально для этого был смонтирован скейтпарк мирового уровня. Планируется, что теперь он останется в Нижнем Новгороде.

- В ближайшее время мы определим место, где он будет наиболее доступен. Это будет крытое помещение, что позволит проводить тренировки круглый год, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. - У нас есть планы по развитию этого вида спорта. Этому и посвящено соглашение, которое было подписано на международном форуме «Россия - спортивная держава.

Подготовку данного спортивного мероприятия высоко оценили на международном уровне.

- Организация чемпионата была просто фантастической. Мы протестировали возможности России в организации подобных турниров, и могу сказать, что этот тест был пройден, - уверен Президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку. - Мы хотим, чтобы Россия стала постоянным организатором соревнований по скейтбордингу. Это обсуждалось на встречах с руководством федерации и правительства Нижегородской области. Думаю, что мы доработаем эти соглашения, и сильнейшие скейтбордисты на следующий год вновь приедут сюда

ИСТОЧНИК KP.RU

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