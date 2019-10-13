Промышленный туризм начнут применять на нижегородских предприятиях
В Нижнем Новгороде 14 октября состоится стратегическая сессия «Создание и разработка единой региональной программы промышленного туризма». Она разработана на базе универсальной методики Агентства стратегических инициатив.
- Промышленный туризм – популярный тренд, который уже почти четверть века существует в Европе и активно развивается в России, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области. - Сегодня организацию экскурсий на свои производства и в музеи осуществляют такие предприятия, как «Северсталь», «Металлоинвест», «Челябинский трубопрокатный завод» и другие. Нижегородские компании, в том числе «Группа ГАЗ» и «Объединенная металлургическая компания», также принимают промышленные туры.
При этом турами на промышленные предприятия интересуются не только туристы, но и деловые делегации, журналисты, школьники и потенциальные инвесторы.
- Главным преимуществом от внедрения и развития промышленного туризма на предприятия заключаются в новых возможностях продвижения бренда, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Кроме того, благодаря этому создается положительный имидж компании, продвижение торговой марки предприятия, привлечение инвесторов, и формирование кадрового потенциала.
ИСТОЧНИК KP.RU