Глеб Никитин пригласил нижегородцев поучаствовать в конкурсе «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-13T19:23:48+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России». Старт этого конкурса был дан 4 октября. Нововведением третьего сезона стал запуск профессиональных специализаций конкурса «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Благодаря этому планируется отобрать успешных управленцев для этих сфер.

- Конкурс «Лидеры России» - это уникальный «социальный лифт» для тех, кто обладает управленческими качествами и хочет заявить о себе. И я настоятельно рекомендую воспользоваться этой возможностью, - призвал Глеб Никитин. - Многие из тех, кто участвовал в первых сезонах конкурса, работают в правительстве Нижегородской области и на руководящих должностях в муниципалитетах на территории региона.

К слову, благодаря участию в этом конкурсе нижегородцы смогут получить

новые компетенции, завести полезные связи и предложить свои варианты решения реальных региональных задач.

- Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, а также руководители крупных корпораций и бизнеса, - говорится в сообщении. - 300 финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу его региону.

ИСТОЧНИК KP.RU