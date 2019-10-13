В регионе собираются повысить эффективность лесной охраны

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-13T13:21:49+03:00

Для этого будет сформирована база сведений о логистическом движении древесины

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В Нижегородской области началась реализация проекта «Повышение эффективности лесной охраны». Это позволит снизить количество случаев незаконной рубки лесных насаждений и размера нанесенного ущерба.

- Чтобы повысить эффективность лесной охраны в регионе планируется сформировать базу сведений о логистическом движении заготовленной древесины от лесного участка до таможенной границы, - пояснил директор регионального деплесхоза Роман Воробьев. – Это позволит повысить прозрачность заготовки, транспортировки и экспорта леса из региона.

С начала 2019 года департаментом лесного хозяйства Нижегородской области проведено 12921 патрулирований лесов и 305 проверок. При этом было наложено административных штрафов на сумму более 17 миллионов рублей и взыскано более 12,3 миллионов рублей.

Кстати Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». С начала прошлого года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект «Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU