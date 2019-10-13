Центры занятости проведут Дни открытых дверей для пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-13T10:18:10+03:00

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В рамках декады пожилых людей с 15 по 18 октября в Центрах занятости населения Городецкого и Уренского районов, а также в городе Кулебаки будут проводиться Дни открытых дверей для нижегородцев пенсионного и предпенсионного возраста.

- В ходе этих мероприятий специалисты центров занятости населения окажут помощь в поиске работы гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, а также проведут профориентационные консультации, - говорится в сообщении Управления по труду и занятости населения Нижегородской области. - Также нижегородцев ожидает личный прием и юридические консультации от специалистов центров. И, наконец, участники мероприятий смогут получить информацию о возможности пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Напомним, мероприятия пройдут с 15 по 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU