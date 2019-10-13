2019-10-13T09:51:54+03:00
Общество

В Нижегородской области для рыбаков разработана карта зимовальных ям

С 1 октября в регионе запрещено рыболовство на данных территориях.
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В региональном комитете госохотнадзора для рыбаков разработана карта-схема зимовальных ям. Об этом сообщили в пресс-службе комитета госохотнадзора по Нижегородской области.

- Для удобства граждан госохотнадзором разработана карта-схема участков, на которых с 1 октября по 30 апреля запрещена рыбалка, - говорится в сообщении. - Ознакомиться с ней можно на сайте ведомства в разделе «информация для рыбаков», подразделе «перечень зимовальных ям».

В настоящее время на данной карте указана информация о 33 зимовальных ямах, где с октября по апрель будет усилена защита рыбы от браконьеров

- Зимой рыба теряет активность, собирается в наиболее благоприятном месте в стаи и ложится в так называемую «спячку», - пояснили в ведомстве. - Такие места находятся на больших глубинах, поэтому называются «зимовальными ямами». Зачастую после зимнего промысла уловы значительно падали на несколько лет, поэтому с середины двадцатого века ввели запрет на вылов рыбы в районе зимовальных ям»

По данным госохотнадзора, добыча рыбы в пределах зимовальных ям грозит штрафом для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-30 тысяч рублей, для на юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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