2019-10-12T17:01:21+03:00
Общество

Ветер усилится в Нижегородской области вечером 12 октября

В связи с непогодой возрастает вероятность увеличения количества аварий, связанных с обрывом ЛЭП
Анна МИГАЛОВА
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Усиление ветра ожидается местами в Нижнем Новгороде и области вечером 12 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхневолжское УГМС», порывы юго-западного и западного ветра до 15-18 метров в секунду сохранятся и в течение дня 13 октября.

В связи с непогодой возрастает вероятность увеличения количества аварий, связанных с обрывом линий электропередач, падением широкоформатных и ветхих конструкций, а также деревьев со слабой корневой системой.

МЧС рекомендует нижегородцам в случае, если порывистый ветер застанет на улице, скорее скрыться в ближайшем здании. Кроме того, следует держаться подальше от линий электропередач, деревьев и не оставлять около них свои машины.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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