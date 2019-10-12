Ветер усилится в Нижегородской области вечером 12 октября

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-12T17:01:21+03:00

В связи с непогодой возрастает вероятность увеличения количества аварий, связанных с обрывом ЛЭП

Изменить размер текста: A A

Усиление ветра ожидается местами в Нижнем Новгороде и области вечером 12 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхневолжское УГМС», порывы юго-западного и западного ветра до 15-18 метров в секунду сохранятся и в течение дня 13 октября.

В связи с непогодой возрастает вероятность увеличения количества аварий, связанных с обрывом линий электропередач, падением широкоформатных и ветхих конструкций, а также деревьев со слабой корневой системой.

МЧС рекомендует нижегородцам в случае, если порывистый ветер застанет на улице, скорее скрыться в ближайшем здании. Кроме того, следует держаться подальше от линий электропередач, деревьев и не оставлять около них свои машины.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU