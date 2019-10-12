Сергей Морозов предложил дольщикам ЖК «Европейский» создать инициативную группу

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-12T16:49:52+03:00

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Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК «Европейский», чтобы обсудить проблему с достройкой объекта. Как сообщает пресс-служба облправительства, дольщиков интересовали сроки получения квартир, купленных парковочных мест и неустоек за сданное в срок жилье.

Чиновник пояснил, что конкурсный управляющий формирует реестр требований дольщиков. А в сентябре специализированная организация по созданию «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства» обследовала конструкций жилого комплекса на предмет технического состояния, чтобы определить стоимость достройки ЖК.

- В июне 2019 года были внесены изменения в федеральное законодательство, которые предусматривают принятие Фондом решения о целесообразности или нецелесообразности завершения строительства, а порядок принятия такого решения был утвержден правительством РФ в сентябре, - напомнил Морозов.

Второй вариант возможен, если, к примеру, стройэкспертиза выявит нецелесообразность достройки. Тогда возможна выплата компенсаций для дольщиков.

- Со своей стороны я дал поручение минстрою Нижегородской области о том, чтобы у ЖК «Европейский» было действующее разрешение на строительство на момент принятия Фондом решения. В этом случае можно будет оперативно приступить к достройке домов, - добавил чиновник.

Кроме того, замгубернатора рекомендовал дольщикам создать инициативную группу. Она будет взаимодействовать с органами власти.

Напомним, строительство домов в ЖК «Европейский» не ведется с апреля 2016 года. Весной 2019 года решением Арбитражного суда Нижегородской области застройщик жилого комплекса - ООО «Квартстрой-НН» - признан банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU