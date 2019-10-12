Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев в выходные

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-12T11:01:20+03:00

При этом синоптики обещают, что на улице будет достаточно тепло

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Облачная и дождливая погода ожидает нижегородцев 12 и 13 октября. Вместе с тем синоптики обещают: температура воздуха будет достаточно теплой за середины осени.

Так, в субботу днем прогнозируются облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье ожидаются облачность и дождь. Температура воздуха составит +8 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба.

Днем 13 октября также будет облачно, временами прольет небольшой дождь. При этом столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление - 740 мм ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что температура воздуха в РФ в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов. По словам специалистов, особенно эта аномалия проявляется в азиатской части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU