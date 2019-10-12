Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с членами сборной России по скейтбордингу

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-12T12:09:32+03:00

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Глава Минспорта РФ Павел Колобков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретились с членами сборной России по скейтбордингу в Нижнем Новгороде 11 октября. Как пояснили в пресс-службе облправительства, мероприятие состоялось накануне полуфинальных заездов чемпионата Европы.

- Чемпионат Европы, проводимый в Нижнем Новгороде, стал первым в истории. Он очень важен для подготовки к Олимпиаде. Впервые построен такой прекрасный объект. Спортсменам и болельщикам очень нравится. Я хочу поблагодарить международную федерацию за право проведения такого соревнования. У этого вида спорта большое будущее, - сказал Колобков.

В свою очередь глава региона отметил, что Нижегородская область давно решила поддерживать скейтборд как вид спорта, который влияет на модель поведения молодежи.

- В этом году запущен проект по открытию шести скейт-парков. Этот скейт-парк тоже останется региону и станет одним из первых крытых скейт-парков в стране, - отметил Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU