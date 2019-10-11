2019-10-11T17:00:34+03:00
Общество

Никитин и Смит подписали соглашения о сотрудничестве в сфере компьютерного спорта

Документ был подписан в рамках международного форума «Россия – спортивная держава»
Валентин ШАРИКОВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и федерацией во второй день проведения на стадионе «Нижний Новгород» международного форума «Россия – спортивная держава».

Данное соглашение подразумевает сотрудничество региона и федерации в сфере развития и популяризации компьютерного спорта в Нижегородской области.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что в рамках такого партнерства в регионе планируется сформировать молодежные киберспортивные сообщества, подготовить спортивный резерв по компьютерному спорту, а также повысить результативность выступлений спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

Глеб Никитин выразил уверенность в том, что сотрудничество с Федерацией компьютерного спорта позволит большему количество нижегородцев принимать участие в спортивных состязаниях.

-Киберспорт сегодня стремительно развивается во всем мире и, конечно, нам не хотелось бы оставаться в стороне. В Нижегородской области проводятся соревнования регионального уровня, есть сильные спортсмены.

Дмитрий Смит согласился, что проведение масштабных киберспортивных соревнований на территории Нижегородской области будет способствовать развитию компьютерного спорта в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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