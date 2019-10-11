2019-10-11T14:33:28+03:00
Общество

Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области

Неполадки будут вызваны из-за засветки антенн земных станций Солнцем
Валентин ШАРИКОВ
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Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, неполадки в виде помех и перерывов трансляций возможны из-за засветки антенн земных станций Солнцем. Данное явление регулярно происходит два раза в год – после весеннего и осеннего равноденствия.

Так, преимущественно с 11.00 до 13.00 по московскому времени эфир теле- и радиопрограмм может прерываться на срок до 15 минут. Информация об ожидаемых проблемах была получена из ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром Космические Системы».

В правительстве также добавили, что нижегородский филиал РТРС старается минимизировать влияние Солнца на трансляцию эфирных программ при помощи имеющихся технических возможностей. С возникающими по поводу эфирного телерадиовещания в регионе вопросами нижегородцам рекомендуют обращаться по горячей линии 8(800) 220-20 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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