2019-10-11T14:08:41+03:00
Общество

Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост

10 октября станет последним рабочим днем на этом посту
Юлия ДАНЧЕНКО
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Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост. Фото: пресс-служба мэрии ДзержинскаЗаммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост. Фото: пресс-служба мэрии Дзержинска
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Заместитель мэра Дзержинска по социальной политике Наталья Суханова покидает свой пост, сообщил источник «Комсомольской правды – Нижний Новгород».

Она уже написала заявление по собственному желанию. И в пятницу, 11 октября, у нее последний рабочий день на посту заммэра по социальной политике.

Напомним, в должность заместителя мэра по социальной политике Дзержинска Наталья Суханова вступила 14 января 2019 года. Под ее руководством находились департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт), а также отдел опеки, попечительства и усыновления Дзержинска.

С 2014 года Наталья Суханова занимала пост начальника отдела подготовки к чемпионату мира по футболу, а с марта 2016 по ноябрь 2018 - директора департамента культуры Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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