2019-10-11T12:58:50+03:00
Общество

Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области

Проект «Начни свое дело» признан лучшей региональной программы «Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации»
Валентин ШАРИКОВ
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Опыт государственной поддержки социального бизнеса в Нижегородской области планируется распространить по всей стране.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, нижегородский проект «Начни свое дело» был признан лучшей региональной программой «Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта».

Никитин пояснил, что в рамках программы «Начни свое дело» в партнерстве с Выксунским металлургическим заводом уже на протяжении двух лет реализуются меры по развитию социальных услуг в Выксе. Жители города теперь имеют прямой доступ к новым услугам в сфере медицины, образования и досуга.

- Секрет успеха программы заключается в совместной работе органов власти, представителей крупного бизнеса и экспертного сообщества, - подчеркнул губернатор.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что в рамках функционирования данного проекта для поддержи социального бизнеса создан центр инноваций социальной сферы. Организаторской деятельностью занимается центр, металлургический завод ежегодно выделяет 3 миллиона рублей, администрация Выксы обозначает значимые проблемы в социальной сфере города, а экспертное сообщество работает в качестве членов конкурсной комиссии.

В пресс-службе правительства региона также рассказали, что выпускники программы будут защищать свои проекты и смогут принять участие конкурсе на получение грантов до 200 тысяч рублей на создание или развитие своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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