2019-10-11T12:32:04+03:00
Экономика

Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты

Владимир Путин обсудил с Глебом Никитиным вопросы социально-экономического развития Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области, в ходе которой обсудил вопросы социально-экономического развития региона. В частности, президент поинтересовался, куда будут направлены ресурсы, высвободившиеся от снижения долговой нагрузки.

- В первую очередь, эти средства будут направлены на реализацию национальных проектов, - цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства. – На финансовое обеспечение национальных проектов с 2019 по 2021 годы будет выделено 75 миллиардов рублей, из которых 47,8 миллиардов будут выделены из федерального бюджета, а остальные – из регионального бюджета. Для сравнения в 2019 году на эти цели из федерального бюджета было направлено 17 миллиардов рублей, а 9,7 миллиардов - из регионального бюджета. Другими словами, региональное финансирование составляет примерно 35%.

По словам губернатора, реализации национальных проектов уделяется столь пристальное внимание, потому что именно они являются драйвером развития. В то же время большое значение имеет и реализация региональных программ. Прежде всего, это касается ремонта объектов социальной сферы. В период с 2018 по 2020 годы на эти цели было выделено в три раза больше средств, чем в предыдущие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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