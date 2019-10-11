СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-11T11:43:13+03:00

Самолеты могут перевозить более 450 человек

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Нижегородский аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300.

В пресс-службе воздушного причала сообщили, что эти самолеты имеют фюзеляжи увеличенного диаметра и могут перевозить более 450 человек на дальние расстояния. Акт готовности аэропорта к приему «боингов» был согласован с Росавиацией.

Как отмечается в сообщении, благодаря случившемуся событию будет снижена стоимость поездок, а также повышен комфорт людей во время перелета.

«После введения в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы аэропорт начал разово принимать такие дальнемагистральные самолеты, как Airbus A310 и А340. Ранее нижегородская воздушная гавань была допущена к приему грузовых Boeing 747-400F и B747-8F, а также пассажирского Airbus A330», - рассказали в «Стригино».

Напомним, что прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU