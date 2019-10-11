Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-11T11:19:13+03:00

Предполагается, что на его реализацию будет выделено 9,4 миллиарда рублей

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Глава региона Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину о работе по развитию системы здравоохранения в Нижегородской области 10 октября. В частности, речь зашла о проекте строительства межрегионального онкологического центра, передает пресс-служба облправительства.

Губернатор напомнил, что в начале 2019 года началась работа по капремонту медицинских учреждений. В планах привести в порядок примерно 160 объектов. Объем финансирования составит шесть миллиардов рублей.

Также на встрече Глеб Никитин представил проект создание онкоцентра на 33 тысячи пациентов в год. Предполагается, что на его реализацию будет выделено 9,4 миллиарда рублей

- Просим вас поддержать этот проект, - обратился губернатор к Президенту.

Добавим, что в рамках федерального проекта «Борьбе с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Нижегородской области планируется переоснастить современным оборудованием три медицинские организации, которые оказывают помощь онкобольным.

- Для Нижегородского онкодиспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400 единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи, - рассказал Никитин.

К 2024 году уровень ранней диагностики раковых заболеваний в регионе должен составить 63% от всех выявленных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU