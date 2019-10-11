2019-10-11T10:35:04+03:00
Происшествия

Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября

Водители не справились с управлением
Валентин ШАРИКОВ
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Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, смертельная авария произошла в Дзержинске. 27-летняя женщина не справилась с управлением своего «Рено» и опрокинулась в кювет. Получив смертельное ранение, водитель погибла на месте. Получил переломы и был госпитализирован пассажир погибшей – мужчина 1986 года рождения.

Еще одно происшествие произошло на 118-м километра автодороги Нижний НовгородСаратов. 29-летний водитель «Хендая» получил несовместимые с жизнью травмы, вылетев на встречную полосу и столкнувшись «Ивеко». Также пострадал второй участник ДТП – с ушибами грудной клетки и переломами ребер мужчина 1981 года рождения был доставлен в больницу.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября. В результате происшествия погиб водитель одного из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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