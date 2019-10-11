Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября.
Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, смертельная авария произошла в Дзержинске. 27-летняя женщина не справилась с управлением своего «Рено» и опрокинулась в кювет. Получив смертельное ранение, водитель погибла на месте. Получил переломы и был госпитализирован пассажир погибшей – мужчина 1986 года рождения.
Еще одно происшествие произошло на 118-м километра автодороги Нижний Новгород – Саратов. 29-летний водитель «Хендая» получил несовместимые с жизнью травмы, вылетев на встречную полосу и столкнувшись «Ивеко». Также пострадал второй участник ДТП – с ушибами грудной клетки и переломами ребер мужчина 1981 года рождения был доставлен в больницу.
Напомним, что смертельное ДТП произошло на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде 9 октября. В результате происшествия погиб водитель одного из автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU