СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-11T09:32:30+03:00

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Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября.

Как сообщают синоптики, в субботу днем температура воздуха составит +11, ночью - +9. Скорость юго-западного ветра будет равна 4,8 м/с, влажность воздуха – 77%. Во второй половине дня возможны осадки в виде дождя, атмосферное давление низкое – 752 мм ртутного столба.

Днем в воскресенье, 13 октября, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +10..+11, ночью до +8. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Ветер усилится, сменит направление на западное – его скорость составит 6,7 м/с. Атмосферное давление понизится до 746 мм ртутного столба, влажность воздуха останется прежней – 77%.

Напомним, что воздуха прогреется до +10 днем и +8 в ночные часы в пятницу, 11 октября. Будет пасмурно, вероятны осадки в виде небольшого дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU