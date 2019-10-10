Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-10T15:31:14+03:00

Работы уже ведутся на участке по ул. Коминтерна

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Еще 67 тысяч кв. м. дорог будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам директора департамента транспорта городской администрации Елены Лакомцевой, в ходе проведения торгов по выбору подрядчика на выполнение запланированного в 2019 году ремонта более 550 тысяч кв. м. городских дорог удалось сэкономить денежные средства.

Эти деньги по поручению главы города Владимир Панова и будут направлены на ремонтные работы участках на улице Коминтерна, площади Буревестника и проспекте Героев.

По информации замдиректора МКУ «ГУММиД» Ильи Курапова, подрядчик уже начал работы на одном из трех участков – ремонт производится на 33 тысячах кв. м. на улице Коминтерна. На объекте будут выполнены укладка нового асфальтобетонного покрытия, замена люков колодцев, ремонт тротуарных дорожек и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

При благоприятных погодных условиях ремонт будет завершен до конца текущего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU