2019-10-10T12:26:56+03:00
Общество

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 10-11 октября

Иллюминация сооружения будет приветствовать гостей международного форума «Россия – спортивная держава»
Валентин ШАРИКОВ
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Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 10-11 октября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, иллюминация будет приветствовать участников и гостей международного форума «Россия – спортивная держава».

В вечернее время суток на световом панно башни будет воспроизведен оригинальный тематический мультимедийный сценарий.

Напомним, что система архитектурно-художественной подсветки была смонтирована на нижегородской телебашне к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, который прошел в том числе и в Нижнем Новгороде. Сейчас башня загорается в честь не только спортивных событий, но и во время значимых для города и страны праздников. Высота сооружения составляет 196 метров.

Напомним также, что ранее была опубликована программа международного форума «Россия – спортивная держава», который проходит 10-11 октября на стадионе «Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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