Более полумиллиона рублей задолжал своим детям отец из Выксы
Более полумиллиона рублей выплат по алиментам задолжал своим детям отец из Выксы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ведомство проверило обращение женщины по факту невыплаты отцом двух ее детей 12-ти и 17-лет предназначенных для их содержания денежных средств. Размер накопившегося долга превысил 500 тысяч рублей.
Прокуратурой было установлено, что мужчина не имеет официального трудоустройства, и на протяжении нескольких лет он действительно уклонялся от материального обеспечения своих детей.
Суд удовлетворил прокурорский иск о взыскании с отца несовершеннолетних неустойки за несвоевременную выплату по алиментам. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, что суд приговорил жительницу города Выкса Нижегородской области к реальному сроку лишения свободы за уклонение от выплаты по алиментам ее дочери. Долг женщины превышал 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU