Более полумиллиона рублей задолжал своим детям отец из Выксы

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-10T11:43:55+03:00

По решению суда с мужчины была взыскана неустойка за несвоевременную выплату по алиментам

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Более полумиллиона рублей выплат по алиментам задолжал своим детям отец из Выксы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ведомство проверило обращение женщины по факту невыплаты отцом двух ее детей 12-ти и 17-лет предназначенных для их содержания денежных средств. Размер накопившегося долга превысил 500 тысяч рублей.

Прокуратурой было установлено, что мужчина не имеет официального трудоустройства, и на протяжении нескольких лет он действительно уклонялся от материального обеспечения своих детей.

Суд удовлетворил прокурорский иск о взыскании с отца несовершеннолетних неустойки за несвоевременную выплату по алиментам. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что суд приговорил жительницу города Выкса Нижегородской области к реальному сроку лишения свободы за уклонение от выплаты по алиментам ее дочери. Долг женщины превышал 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU