Роспотребнадзор не выявил превышения содержания фенола в реке Ока
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не выявило превышения содержания предельно допустимой концентрации фенола в реке Ока.
В ведомстве рассказали, что после поступления сообщения от «Завода имени Я.М. Свердлова» о росте содержания опасного вещества в реке специалистами в срочном порядке были взяты пробы воды на месте водозабора Оки. Результат лабораторных исследований не выявил превышений предельно допустимых концентраций фенола в речной воде.
Кроме того, в Управление не поступало обращений от нижегородцев, в которых говорилось бы об ухудшении качества воды.
«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области», - подчеркнули в ведомстве.
Справка. Фенол, или карболовая кислота - органическое соединение ароматического ряда. Игольчатые кристаллы фенола ядовиты, при контакте с кожей вызывают её поражения и ожоги, а вдыхание паров вещества приводит к расстройству нервной системы, нарушению работы органов дыхания и сердца
ИСТОЧНИК KP.RU