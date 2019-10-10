Роспотребнадзор не выявил превышения содержания фенола в реке Ока

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-10T10:35:46+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не выявило превышения содержания предельно допустимой концентрации фенола в реке Ока.

В ведомстве рассказали, что после поступления сообщения от «Завода имени Я.М. Свердлова» о росте содержания опасного вещества в реке специалистами в срочном порядке были взяты пробы воды на месте водозабора Оки. Результат лабораторных исследований не выявил превышений предельно допустимых концентраций фенола в речной воде.

Кроме того, в Управление не поступало обращений от нижегородцев, в которых говорилось бы об ухудшении качества воды.

«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области», - подчеркнули в ведомстве.

Справка. Фенол, или карболовая кислота - органическое соединение ароматического ряда. Игольчатые кристаллы фенола ядовиты, при контакте с кожей вызывают её поражения и ожоги, а вдыхание паров вещества приводит к расстройству нервной системы, нарушению работы органов дыхания и сердца

ИСТОЧНИК KP.RU