Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:2

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T10:24:06+03:00

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Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл 9 октября подмосковный «Витязь» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, это был первый матч домашней серии.

В самом начале игры, на четвертой минуте, шайбу забил нападающий «Витязя» Иван Лавричев. Первый отрезок встречи закончился со счетом 0:1. Ярче оказался второй: шайбы забросили Куинтон Хауден и Дамир Жафяров из «Торпедо», а также Пекка Йормакка (Витязь).

Победным для хозяев стадиона стал третий отрезок матча: на завершении второй минуты шайба Михаила Орлова достигла 9-ки ворот соперника, после чего нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков забил свою двухсотую шайбу в КХЛ. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу нижегородцев.

«Не только юбилейная шайба, любая шайба -приятно! Особенно, когда команда выиграла при своих болельщиках. Лучшего для юбилейной шайбы и не могло быть», - поделился после матча Михаил Варнаков.

Напомним, что хоккейный клуб «Торпедо» совместно с Федерацией хоккея Нижнего Новгорода создал команду для детей с инвалидностью «Торпедо-следж».

ИСТОЧНИК KP.RU