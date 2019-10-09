СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-09T18:14:38+03:00

В регионе проводятся мероприятия по сохранению численности диких животных

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Более 3,5 тонн корма подготовили для косуль в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, точки с кормом будут расположены в общедоступных охотничьих угодьях в рамках комплекса мер по сохранению стабильной численности диких животных.

По данным ведомства, в Нижегородской области в 2019 было учтено 963 косули, что в два раза превышает показатели прошлых лет. До 2013 года животное было занесено в Красную книгу региона.

«Для сохранения стабильной численности диких животных проводятся следующие мероприятия: для копытных выкладывается соль и засеваются овсом кормовые поля, для тетеревиных птиц устраиваются галечники и порхалища», - рассказали в комитете.

Всего за прошедший год специалисты госохответнадзора выложили 43 тонны зерна и 6,6 тонн соли для подкормки копытных животных и птиц.

Напомним, что ранее в региональном комитете госохотнадзора рассказали о спасении раненного орлана-белохвоста. Недавно хищная птица перенесла операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU