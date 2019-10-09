2019-10-09T17:58:08+03:00
Общество

Владимир Путин приедет в Нижегородскую область 10 октября

Президент РФ примет участие в форуме «Россия - спортивная держава»
Анна МИГАЛОВА
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Президент РФ Владимир Путин приедет в Нижегородскую область 10 октября, чтобы принять участие в форуме «Россия - спортивная держава». По информации пресс-службы регионального правительства, глава государства выступит на пленарном заседании на тему развития спорта в интеграции с мировым сообществом.

Вдобавок ко всему Владимир Путин проведет заседание Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта. На нем предстоит обсудить механизмы решения стратегических задач в области спорта в субъектах РФ и на местном уровне. Также в планах встреча главы государства с руководителями международных спортивных организаций, общение с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе и посещение выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы».

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, форум «Россия - спортивная держава» позволит не только продемонстрировать Президенту достижения нижегородского спорта, но и обсудить проблемы, а также наметить основные пути их решения. Глава региона подчеркнул, что совершенно точно будет обсуждаться региональный аспект нацпроектов, касающихся создания условий формирования здорового образа жизни нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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