Тина Канделаки проведет зарядку на стадионе «Нижний Новгород» 11 октября

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-09T15:40:43+03:00

Мероприятие также будет транслироваться на телевидении

Изменить размер текста: A A

Известная российская журналистка Тина Канделаки приедет 11 октября на стадион «Нижний Новгород» и проведет в 12.00 общерегиональную зарядку.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, спортивные упражнения будут выполнены Канделаки в рамках мероприятий международного форума «Россия – спортивная держава».

Вместе с журналисткой зарядку сделают 3 тысячи человек, которые, как планируется, выйдут на поле стадиона. Рядом с нижегородцами спортом будут заниматься олимпийские чемпионы Дарья Шкурихина, Николай Круглов, известные блогеры и представители крупных нижегородских предприятий, ведомств.

Мероприятие также будет показано в эфире телеканала ННТВ. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, благодаря этому присоединиться к упражнениям можно будет в любом месте. "Мы постараемся сделать зарядку максимально яркой и интересной для всех возрастов", - сообщил он.

Напомним, что международный форумы «Россия - спортивная держава» будет проводиться в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

Как сообщалось ранее, 11 октября на стадионе «Нижний Новгород» в рамках фестиваля «Жарко» выступят музыкальная группа IOWA и рэпер Звонкий.

ИСТОЧНИК KP.RU