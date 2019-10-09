Выставка собак и кошек пройдет на Нижегородской ярмарке

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-09T12:51:12+03:00

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Всероссийский форум «Миллион друзей. Живая природа и общество» (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 20 октября. Как сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки, в первом павильоне ярмарки посетители увидят более 1,5 тысячи собак всех пород CACIB-FCI, а в третьем павильоне - свыше 150 кошек всех пород, представленных в России. Вместе с тем в первом павильоне пройдет выставка декоративных грызунов.

Экспозиционную часть форума представит специализированная выставка «Зоомир-2019» в первом павильоне. На ней нижегородцы смогут купить корм, игрушки, одежду для животных, средства по уходу за питомцами, а также ветеринарные препараты.

Организаторы обещают: посетителей ждет большая культурно-зрелищная программа. Впервые в рамках форума пройдут квалификационные соревнования по дисциплине «Танцы с собаками», соревнования по аджилити, конкурсы «Ребенок и собака» и «Юный хендлер», модное дефиле «Мода в мире собак», «Мода в мире кошек» и презентации отечественных пород собак.

Добавим, что форум откроется 18 октября в 11.00 в павильоне № 1. Вход будет свободным.

19 и 20 октября стоимость взрослого билета - 200 рублей, детского (7-14 лет) - 100 рублей. Детям до 7 лет вход свободный. Время работы выставок для посетителей с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU