2019-10-09T11:21:24+03:00
Общество

Более 20 предложений по улучшению качества жизни внесено нижегородским ОНФ

Правительство готовит свои предложения для совместной работы с активистами
Валентин ШАРИКОВ
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Более 20 предложений по улучшению качества жизни в регионе внесено нижегородским отделением Общероссийского Народного Фронта (ОНФ ) на прошедшей 8 октября встрече-совещании с представителями властей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, посетивший встречу вице-губернатор Евгений Люлин отметил важность рассмотрения всех предложений активистов ОНФ.

По его словам, многие из них связаны с реализацией на территории региона Указов Президента РФ и приоритетных национальных проектов.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить аналитические материалы по всем поставленным ОНФ вопросам. Министерства правительства региона также вносят свои предложения для составления совместного плана работы», - подчеркнул Евгений Люлин.

Руководитель исполкома РО ОНФ Алексей Алехин подчеркнул по итогам встречи, что большая часть предложений активистов связана с экологией, организацией дорожного движения, благоустройства и развития спорта в регионе.

Встречи ОНФ и представителями правительства Нижегородской области планируется проводить 4 раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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