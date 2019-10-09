СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-09T10:34:23+03:00

Эту и другие футбольные реликвии привезут в «Государственном музее спорта»

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Нижегородцы смогут увидеть «Золотой мяч» Льва Яшина и другие футбольные реликвии в «Государственном музее спорта» 10-11 октября.

Как сообщили в пресс-службе музея, в его стенах откроется выставка «Славные страницы отечественного футбола» в рамках международного форума «Россия - спортивная держава».

Экспозиция представит подробные копии документов русского дореволюционного футбола, экипировку спортсменов начала 20-го века и фрагменты переписок среди первых отечественных клубов.

Кроме того, на выставку привезут кубки за победы на международных матчах и фотографии завоевавших в 1956 и 1988 году олимпийское золото футболистов. Отдельное внимание будет уделено стенду, посвященному чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

Напомним, что международный форумы «Россия - спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

Ранее сообщалось, что 4 матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года были проведены в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU