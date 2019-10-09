2019-10-09T09:53:31+03:00
Общество

На 1,9 млрд рублей планируется увеличить расходы бюджета Нижегородской области 2019 года

Глава региона Глеб Никитин внес проект поправок в Законодательное собрание
Валентин ШАРИКОВ
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На 1,9 млрд рублей планируется увеличить расходы бюджета Нижегородской области 2019 года.

Согласно внесенному губернатором региона Глебом Никитиным в областной парламент проекту поправок в бюджет, 858 млн рублей будут задействованы на реализацию мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК «Новинки Smart City» и ЖК «Окский берег».

Порядка 57,2 млн рублей будут использованы для завершения строительства многоквартирного дома на площади Жукова.

Кроме того, из бюджета Нижегородской области планируется направить 776 млн рублей на повышение заработной платы врачей, работников культурных учреждений, педагогов, социальных работников.

В правительстве отметили, что с учетом принятия проекта поправок расходы облбюджета составят 187,8 млрд рублей. Размер доходов планируется увеличить на 1,5 млрд рублей – до 176,3 млрд рублей. Увеличение размера дефицита на размере госдолга региона не скажется.

Напомним, что до конца декабря текущего года 33,4 млн рублей из бюджета Нижегородской области будут направлены на субсидирование межрегиональных перелетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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