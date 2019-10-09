2019-10-09T09:10:54+03:00
Общество

Более 5,2 млн рублей долга по зарплате выплатили строителям из Сарова

Был наложен арест на Audi Q5 гендиректора предприятия-должника ООО «Сарус»
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 5,2 млн рублей долга по заработной плате выплатили строителям из Сарова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, Саровское Управление Строительства или ООО «Сарус» накопило крупную задолженность по выдаче зарплаты своим сотрудникам с ноября 2018 года.

После вмешательства прокуратуры, заработную плату получили 39 работников предприятия, судами общей юрисдикции были рассмотрены 128 исковых заявлений о взыскании в пользу строителей невыплаченных им ранее денежный средств.

В отношении генерального директора ООО «Сарус» были возбуждены административные дела по частям статьи «Нарушение трудового законодательства», руководитель был отстранен от занимаемой должности на 1 год. Кроме того, был наложен арест на его дорогостоящее имущество – автомобиль Audi Q5.

В результате действия мер прокурорского реагирования, долг перед сотрудниками Саровского Управления Строительства был погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцы смогут увидеть «Золотой мяч» Льва Яшина
На 1,9 млрд рублей планируется увеличить расходы бюджета Нижегородской области 2019 года
Производство рыбы выросло в Нижегородской области в 2019 году
Около 500 км автодорог отремонтировано в Нижегородской области
Неизвестные ограбили дочь нижегородского нефтяника
Восьмилетний Женя Жилкин найден в Нижнем Новгороде 8 октября
Лазарев ушел с поста директора информационной политики Дзержинска
Жительница Выксы через прокуратуру добилась пересчета счетов за газ
Спасенный в Нижегородской области орлан-белохвост перенес операцию
Прямой рейс в Екатеринбург запускают из Нижнего Новгорода
Пропавший в Нижнем Новгороде Олег Вантеев найден
Пробки сковывают движение в Нижнем Новгороде 8 октября
Более двух тысяч кубометров воды откачали в Сормовском районе после ливней
Роман Колосов занял пост заместителя нижегородского министра транспорта
Коробку пристроя возвели в детском саду №368 в Нижнем Новгороде
«Экологический инспектор» заработал в Нижегородской области
Опрос о сезонных ограничениях проводится среди нижегородских грузоперевозчиков
Директор Сормовского ДУКа задолжал 2,5 млн рублей АО «Теплоэнерго»
Сгоревшие сараи в поселке Народный начали демонтировать
Дожди со снегом будут непрерывно идти всю неделю в Нижнем Новгороде