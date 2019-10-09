Более 5,2 млн рублей долга по зарплате выплатили строителям из Сарова
Более 5,2 млн рублей долга по заработной плате выплатили строителям из Сарова.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, Саровское Управление Строительства или ООО «Сарус» накопило крупную задолженность по выдаче зарплаты своим сотрудникам с ноября 2018 года.
После вмешательства прокуратуры, заработную плату получили 39 работников предприятия, судами общей юрисдикции были рассмотрены 128 исковых заявлений о взыскании в пользу строителей невыплаченных им ранее денежный средств.
В отношении генерального директора ООО «Сарус» были возбуждены административные дела по частям статьи «Нарушение трудового законодательства», руководитель был отстранен от занимаемой должности на 1 год. Кроме того, был наложен арест на его дорогостоящее имущество – автомобиль Audi Q5.
В результате действия мер прокурорского реагирования, долг перед сотрудниками Саровского Управления Строительства был погашен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU