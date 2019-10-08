Около 500 км автодорог отремонтировано в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-08T16:15:09+03:00

Гарантия на выполненные работы - 5 лет

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В Нижегородской области отремонтировано и принято комиссией 498,6 км автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подрядчики отчитались о завершении ремонтных работ на 106 дорогах.

Глава региона Глеб Никитин включил в данный проект участок дороги возле села Малое Мамлеево в Лукояновском районе, о бедственном состоянии которого ему сообщили местные власти. Последние три года автомобилям и рейсовому автобусу приходилось объезжать разбитую проезжую часть через поле.

По его словам, выполненный ремонт дорог имеет пятилетнюю гарантию. «Благодаря национальному проекту мы получили возможность не просто проводить на таких дорогах ямочный ремонт, но и укреплять их основание», - подчеркнул Глеб Никитин.

В правительстве напомнили также, что губернатор уже поручил разработать проект ремонтной кампании в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU