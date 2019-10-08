2019-10-08T16:16:37+03:00
Происшествия

Неизвестные ограбили дочь нижегородского нефтяника

Из дорогой иномарки пропали ноутбук и сумка с деньгами
Анна МИГАЛОВА
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Дочь гендиректора нижегородской компании, занимающейся поставками нефти, стала жертвой автомобильной кражи. Как «Комсомольской правде» рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в столице Приволжья 2 сентября 2019 года.

- В районе восьми часов вечера злоумышленник отсканировал сигнализацию иномарки «Лэнд Крузер Прадо», припаркованной на улице Красных Зорь в Московском районе, и проник внутрь салона. Оттуда неизвестный похитил «Макбук», сумку с паспортом, банковскими карточками и водительским удостоверением, а также около 20 тысяч рублей, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили два следа пальцев рук на задней левой двери внедорожника, а в самом авто - кусочек ткани.

- Надо сказать, что машина пострадавшей оборудована сигнализацией с обратной связью. В момент совершения кражи она сработала. Видимых повреждений у авто нет, - добавил источник в органах.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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